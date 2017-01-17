Долларовые цены на жилье упали до уровня 2005 года

По итогам 2016 года российский рубль был признан одной из самых устойчивых в мире валют. Отечественная нацвалюта укрепилась по отношению к долл. США более чем на 20,1%, к европейской — на 24,7%. Несмотря на такую мощную поддержку, стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в долларовом эквиваленте по-прежнему балансирует вблизи психологически важной отметки в 1 тыс. долл. Эффект от укрепления рубля был частично нивелирован падением стоимости жилья в российской валюте.Отметим, что аналитики приводят разные данные относительно глубины снижения цен на вторичном рынке квартир Екатеринбурга в 2016 году. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), показатель в прошлом году упал на 3,7% (до 68 тыс. 086 руб. за кв. м.). В аналитическом центре группы компаний «Новосел» заявили, что снижение составило 5,6% (до 61 тыс. 133 руб.). Консалтинговая компания SRG предоставила еще более пессимистичные данные — минус 6,9% (до 66 тыс. 658 руб. за кв. м.).Все три исследования показывают, что падение стоимости вторичного жилья в Екатеринбурге продолжается. Поэтому резкого роста цен в долларовом эквиваленте в прошлом году не произошло. Напомним, в начале 2013 года стоимость одного «квадрата» составляла около 2,3 тыс. долл. США. После этого показатель стал непрерывно снижаться. В конце 2015 года он упал ниже отметки в 1 тыс. долл. за кв. м. После такого стремительного падения многие застройщики предсказывали чувствительный рост этого индикатора в 2016 году. Однако этого не произошло. По данным компании «Новосел», на 1 января 2017 года стоимость «квадрата» в Екатеринбурге составляет 1 тыс. 004 долл. США.«Цены на жилье в долларовом эквиваленте за последний год выросли на 10% за счет укрепления курса рубля по отношению к доллару США. В конце декабря 2016 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в долларовом эквиваленте составляет 1 тыс. 004 долл. США (курс долл. США — 60,9 руб., стоимость одного квадратного метра — 61 тыс. 133 руб.). Текущие цены на рынке жилья Екатеринбурга в долларовом эквиваленте соответствуют уровню сентября 2005 года. Максимальная стоимость в долларовом эквиваленте была зафиксированы на уровне 2,5 тыс. долл. США за кв. м. и наблюдалась в 2007-2008 годах», — заявил начальник аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин.Представитель агентства недвижимости «Недвижимость-К» Михаил Чемякин считает, что возвращение к уровню более 2 тыс. долл. США за кв. м. в Екатеринбурге невозможно.«За последнее время стоимость квартир в долларовом эквиваленте упала более чем в два раза. Если раньше инвестор мог купить за фиксированную сумму одну квартиру, то сейчас — несколько. Год назад у застройщиков были иллюзии. Они наивно полагали, что падение стоимости жилья ниже отметки в 1 тыс. долл. за «квадрат» приведет к возобновлению роста цен. Якобы на рынок должны выйти люди, которые до кризиса инвестировали свои средства в приобретение иностранной валюты, что приведет к увеличению спроса на квартиры. Однако этого не произошло. Сейчас число инвесторов на рынке стремится к нулю. Стоимость квадратного метра составляет 1-1,1 тыс. долл. США. Ситуацию может изменить резкий рост курса рубля или кардинальное улучшение ситуации на рынке жилья. И то, и другое кажется маловероятным», — сообщил Михаил Чемякин.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков полагает, что спрогнозировать дальнейшую динамику долларовых цен достаточно сложно.«Падение индикатора до 1 тыс. долл. США за кв. м., которое произошло около года назад, не является следствием изменения ситуации на рынке жилья Екатеринбурга. Это было связано исключительно с курсом российской валюты. Есть ли смысл оценивать динамику цен на квартиры в долларах? Это частный вопрос. Каждый должен решать для себя сам. На мой взгляд, инвесторы и люди, которые копят на квартиру, должны ее учитывать при принятии решений», — заявил Михаил Хорьков.Дальнейшая динамика долларовых цен на недвижимость будет зависеть от курса рубля в текущем году. В настоящее время укрепление российской валюты продолжается. С начала года курс рубля снизился до 59,61 за долл. США. Насколько долгосрочной окажется эта тенденция — пока неизвестно. Очевидно, что российские власти сделают все возможное для того, чтобы не допустить резкое укрепление рубля из-за того, что это ставит под угрозу политику импортозамещения.