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В Свердловской области увеличилось число жалоб на содержание дорог
13 январь 2017 (16:15)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В УГИБДД по Свердловской области увеличилось количество обращений граждан по содержанию дорог. Только за последние несколько дней число жалоб на неудовлетворительные дорожные условия увеличилось в разы — ежедневно в адрес управления приходит более 100 заявлений, сообщает пресс-служба ведомства.
Однако полномочия по уборке, очистке, устранению наледи и других мероприятий возложены полностью на органы местного самоуправления в лице администраций муниципальных образований.
«В связи с чем с целью наибольшей эффективности и оперативности рекомендуем гражданам обращаться непосредственно по адресу исполнителя мероприятий и ответственных лиц — то есть напрямую в администрации муниципалитетов», — поясняет пресс-служба.
Со своей стороны, сотрудниками ГИБДД ежедневно проводятся проверочные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в зимний период в безопасном состоянии, и в случае несоответствия принимаются меры, вплоть до ограничения движения транспортных средств.
Напомним, уже были закрытия улиц для движения общественного транспорта до устранения существенных недостатков в городах Ревда и Екатеринбург, данные мероприятия будут продолжены, добавляет пресс-служба.
Однако полномочия по уборке, очистке, устранению наледи и других мероприятий возложены полностью на органы местного самоуправления в лице администраций муниципальных образований.
«В связи с чем с целью наибольшей эффективности и оперативности рекомендуем гражданам обращаться непосредственно по адресу исполнителя мероприятий и ответственных лиц — то есть напрямую в администрации муниципалитетов», — поясняет пресс-служба.
Со своей стороны, сотрудниками ГИБДД ежедневно проводятся проверочные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в зимний период в безопасном состоянии, и в случае несоответствия принимаются меры, вплоть до ограничения движения транспортных средств.
Напомним, уже были закрытия улиц для движения общественного транспорта до устранения существенных недостатков в городах Ревда и Екатеринбург, данные мероприятия будут продолжены, добавляет пресс-служба.
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