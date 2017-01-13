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Имущество экс-собственника завода «Бест Ботлинг» выставят на аукцион

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Бывший собственник завода безалкогольных напитков «Бест Ботлинг» Александр Попов объявлен банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества. Об этом свидетельствуют материалы арбитражного суда Свердловской области.



Заявление о банкротстве А. Попова подал Сбербанк в феврале 2016 года. В июне прошлого года была введена процедура реструктуризации долгов. Сумма исковых требований неизвестна.



Отметим, что в ноябре 2016 года завод «Бест Ботлинг» (расположен в Сысерти) перешел в собственность компании «Прометей».

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