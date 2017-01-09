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Головное предприятие НПК «Уралвагонзавод» награждено почетной грамотой Минобороны РФ
9 январь 2017 (13:21)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. Головное предприятие ПАО «НПК «Уралвагонзавод» награждено почетной грамотой Министерства обороны РФ за успешное выполнение государственного оборонного заказа 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
В почетной грамоте за подписью заместителя министра обороны России Юрия Борисова в частности отмечено, что она вручена «за большой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации и успешное выполнение работ по Государственному оборонному заказу 2016 года».
В 2016 году ГОЗ на «Уралвагонзаводе» был выполнен досрочно с обеспечением всех условий государственного контракта. Общее количество изготовленных и отправленных машин - на уровне 2015 года. Технико-экономические показатели и показатели по валовому выпуску продукции намного превысили цифры 2015 года.
Напомним, что ПАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2016 году выполняло свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них — долгосрочные. В интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ было проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.
В целях поддержания высокого уровня боеготовности воинских частей России специалистами предприятий НПК проведено сервисное обслуживание более 800 единиц техники непосредственно в войсках.
Кроме того, в 2016 году корпорация УВЗ поставила на производство 7 образцов вооружения. Это танк Т-72Б3 глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем. Впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.
В почетной грамоте за подписью заместителя министра обороны России Юрия Борисова в частности отмечено, что она вручена «за большой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации и успешное выполнение работ по Государственному оборонному заказу 2016 года».
В 2016 году ГОЗ на «Уралвагонзаводе» был выполнен досрочно с обеспечением всех условий государственного контракта. Общее количество изготовленных и отправленных машин - на уровне 2015 года. Технико-экономические показатели и показатели по валовому выпуску продукции намного превысили цифры 2015 года.
Напомним, что ПАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2016 году выполняло свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них — долгосрочные. В интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ было проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.
В целях поддержания высокого уровня боеготовности воинских частей России специалистами предприятий НПК проведено сервисное обслуживание более 800 единиц техники непосредственно в войсках.
Кроме того, в 2016 году корпорация УВЗ поставила на производство 7 образцов вооружения. Это танк Т-72Б3 глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем. Впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.
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