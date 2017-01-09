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Головное предприятие НПК «Уралвагонзавод» награждено почетной грамотой Минобороны РФ

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. Головное предприятие ПАО «НПК «Уралвагонзавод» награждено почетной грамотой Министерства обороны РФ за успешное выполнение государственного оборонного заказа 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



В почетной грамоте за подписью заместителя министра обороны России Юрия Борисова в частности отмечено, что она вручена «за большой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации и успешное выполнение работ по Государственному оборонному заказу 2016 года».



В 2016 году ГОЗ на «Уралвагонзаводе» был выполнен досрочно с обеспечением всех условий государственного контракта. Общее количество изготовленных и отправленных машин - на уровне 2015 года. Технико-экономические показатели и показатели по валовому выпуску продукции намного превысили цифры 2015 года.



Напомним, что ПАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2016 году выполняло свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них — долгосрочные. В интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ было проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.



В целях поддержания высокого уровня боеготовности воинских частей России специалистами предприятий НПК проведено сервисное обслуживание более 800 единиц техники непосредственно в войсках.



Кроме того, в 2016 году корпорация УВЗ поставила на производство 7 образцов вооружения. Это танк Т-72Б3 глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем. Впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

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