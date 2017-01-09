Новости дня

Минздрав РФ за препятствование деятельности фармкомпаний получил предупреждение от ФАС

УрБК, Москва, 09.01.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в Министерство здравоохранения предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармацевтических компаний (пункт 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции). Об этом сообщает пресс-служба ФАС.



«В конце 2016 года ФАС установила, что Минздрав России необоснованно отказался исполнять пункт 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства. В частности, фармпроизводителю было отказано во внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены лекарственного препарата при изменении его комплектности (при условии отсутствия изменения количества лекарственного препарата во вторичной (потребительской) упаковке)», — сказано в сообщении.



Антимонопольной службой выявлено, что Минздрав России действует избирательно, принимая разные решения по аналогичным заявлениям. В феврале 2016 года ФАС выносила ведомству схожее предупреждение.



«Нарушаемая Минздравом России норма направлена на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков ввода в обращение лекарственных препаратов, а также на предотвращение необоснованного роста цен на препараты, цены на которые уже были зарегистрированы», — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева.



Министерству здравоохранения РФ надлежит исполнить предупреждение ФАС России в срок до 13 января 2017 года, рассмотрев все соответствующие заявления и внеся изменения в реестровые записи о ценах на препараты в соответствии с пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства, добавляет пресс-служба.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: