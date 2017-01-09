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На объектах ЖКХ Свердловской области за новогодние праздники произошло 12 аварий

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. В Свердловской области с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на объектах коммунальной инфраструктуры было зарегистрировано 12 аварийных ситуаций. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.



Технологические нарушения, основной причиной которых стала существенная изношенность сетей, произошли на объектах водоснабжения Екатеринбурга, Качканара, Нижних Серег, поселка Привокзальный Верхотурского района, а также объектах электроснабжения Дегтярска, Серовского и Первоуральского городских округов. Из-за утечки на одном из теплопунктов было нарушено теплоснабжение в нескольких многоквартирных домах Ирбита.



В период новогодних каникул все предприятия энергетического комплекса и коммунального хозяйства региона были переведены в режим повышенной готовности. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и устранения потенциальных нарушений в организациях были сформированы аварийно-восстановительные бригады и установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц. В муниципалитетах и региональном МинЖКХ работали «горячие линии» по вопросам ресурсоснабжения.

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