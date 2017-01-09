Новости дня

Иностранные онлайн-ритейлеры столкнулись со сложностями при доставке посылок в Россию

УрБК, Москва, 09.01.2017. Иностранные онлайн-ритейлеры на новогодних каникулах столкнулись со сложностями при доставке посылок в Россию. С 1 января Федеральная таможенная служба России (ФТС) в рамках «проверки соблюдения законодательства» стала запрашивать бумажные копии паспортов получателей посылок, сообщает «Коммерсантъ».



Так, в пятницу 6 января китайская интернет-площадка AliExpress.com (входит в Alibaba Group) известила торгующие на ней интернет-магазины о приостановке доставки товаров в Россию компанией «СПСР-Экспресс» и по каналу «AliExpress — доставка без забот» «из-за проблем с таможенным оформлением посылок».



Как говорится в письме AliExpress, компания попросила продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были проследовать в Россию через «СПСР-Экспресс», и договориться с покупателем о других способах доставки. «AliExpress — доставка без забот» — это канал, которым управляет Alibaba, но какие курьерские компании его обслуживают, в группе не раскрывают.



Как рассказал Алексей Семкин, администрирующий несколько китайских магазинов на AliExpress, «практически все посылки, поступившие в РФ после 22 декабря, остановлены таможней». «Я не могу получить информацию об отправленных и остановленных на таможне посылках — ни от китайской стороны, ни от российской. В СПСР не могу дозвониться даже в колл-центр», — пояснил А. Семкин.



В «СПСР-Экспресс», DHL Express и Pony Express сообщили, что с начала 2017 года таможенники стали требовать больше документов от получателей посылок.



Вице-президент по операционной деятельности DHL в России Юрий Шевченко предполагает, что действия ФТС связаны с желанием идентифицировать покупателей посылок.



«Нам объяснили, что появились риски при доставке на физлиц. Мы номера паспортов всегда предоставляли в электронном виде, с какого-то момента ФТС начала требовать эту информацию в бумажном виде. Для нас это проблем не вызвало, у нас это все есть», — сказал он.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: