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Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся после 2014 года

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, в которую входит введение запрета на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Об этом сообщают «Известия».



По данным издания, документ разработан по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой и уже направлен в ряд федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС. Целью его является снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. Запрет на продажу табака рожденным после 2014 года даже по достижении ими 18 лет может начать действовать с 2033 года.



Кроме того, концепция предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м. от них. Нельзя будет курить на расстоянии 3 м. от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.



В случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

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