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В «Атомстройкомплексе» в 2017 году проверят соблюдение требований земельного законодательства
30 декабрь 2016 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. В 2017 году государственные организации проведут плановую проверку соблюдения требований земельного законодательства в ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс». Об этом говорится в сводном плане проверок.
В мероприятии примут участие специалисты земельного комитета администрации Екатеринбурга. Параллельно пройдут проверки Государственной инспекции труда в Свердловской области и Уральского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
В мероприятии примут участие специалисты земельного комитета администрации Екатеринбурга. Параллельно пройдут проверки Государственной инспекции труда в Свердловской области и Уральского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
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