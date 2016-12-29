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Житель Екатеринбурга выплатил долг в 3,5 млн рублей ради поездки на отдых

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В Екатеринбурге должник погасил долг 3,5 млн руб., узнав о временном ограничении выезда за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов в Свердловской области.



«Гражданин К. планировал улететь на новогодние праздники в экзотическую страну, были приобретены авиабилеты, но выяснилось, что он не сможет осуществить свои ближайшие планы на каникулы из-за долгов», — говорится в сообщении.



Поясняется, что гражданин К. имел задолженность 3,5 млн руб. по исполнительному производству, возбужденному в марте 2016 года. Согласно постановлению Ленинского районного суда, ему следовало возместить имущественный ущерб, причиненный налоговым органам.



Попыток погасить задолженность должник не предпринимал до момента, пока судебные приставы-исполнители Ленинского районного отдела не вынесли постановление о временном ограничении права на выезд из России.



«Узнав об ограничительной мере в отношении себя, и понимая, что при прохождении таможенного контроля в международном терминале аэропорта его не выпустят за пределы родины, гражданин К. заблаговременно до даты вылета погасил полностью задолженность и обратился к приставам с просьбой о снятии временного ограничения на выезд», — сообщает судебные приставы.

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