Новости дня
Житель Екатеринбурга выплатил долг в 3,5 млн рублей ради поездки на отдых
29 декабрь 2016 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В Екатеринбурге должник погасил долг 3,5 млн руб., узнав о временном ограничении выезда за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов в Свердловской области.
«Гражданин К. планировал улететь на новогодние праздники в экзотическую страну, были приобретены авиабилеты, но выяснилось, что он не сможет осуществить свои ближайшие планы на каникулы из-за долгов», — говорится в сообщении.
Поясняется, что гражданин К. имел задолженность 3,5 млн руб. по исполнительному производству, возбужденному в марте 2016 года. Согласно постановлению Ленинского районного суда, ему следовало возместить имущественный ущерб, причиненный налоговым органам.
Попыток погасить задолженность должник не предпринимал до момента, пока судебные приставы-исполнители Ленинского районного отдела не вынесли постановление о временном ограничении права на выезд из России.
«Узнав об ограничительной мере в отношении себя, и понимая, что при прохождении таможенного контроля в международном терминале аэропорта его не выпустят за пределы родины, гражданин К. заблаговременно до даты вылета погасил полностью задолженность и обратился к приставам с просьбой о снятии временного ограничения на выезд», — сообщает судебные приставы.
«Гражданин К. планировал улететь на новогодние праздники в экзотическую страну, были приобретены авиабилеты, но выяснилось, что он не сможет осуществить свои ближайшие планы на каникулы из-за долгов», — говорится в сообщении.
Поясняется, что гражданин К. имел задолженность 3,5 млн руб. по исполнительному производству, возбужденному в марте 2016 года. Согласно постановлению Ленинского районного суда, ему следовало возместить имущественный ущерб, причиненный налоговым органам.
Попыток погасить задолженность должник не предпринимал до момента, пока судебные приставы-исполнители Ленинского районного отдела не вынесли постановление о временном ограничении права на выезд из России.
«Узнав об ограничительной мере в отношении себя, и понимая, что при прохождении таможенного контроля в международном терминале аэропорта его не выпустят за пределы родины, гражданин К. заблаговременно до даты вылета погасил полностью задолженность и обратился к приставам с просьбой о снятии временного ограничения на выезд», — сообщает судебные приставы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Невыездные из России должники с начала года выплатили 17,8 млрд рублей
- Более 12,5 тыс. жителей Свердловской области ограничены в выезде за пределы РФ за долги
- В Москве стюардесса не смогла улететь со своим самолетом из-за долгов
- На Урале растет число должников, которым запрещен выезд за границу
- На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области будет размещен список должников, в отношении которых вынесены постановления об ограничении права выезда за пределы РФ
Loading...