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Во второй половине декабря 10 автопроизводителей подняли цены
29 декабрь 2016 (16:50)
УрБК, Москва, 29.12.2016. За вторую половину декабря 2016 года 10 автопроизводителей увеличили цены на свои автомобили. Об этом сообщает «Автостат».
Так, шведский производитель Volvo поднял цены сразу нескольких своих моделей. В зависимости от модели и комплектации удорожание составило от 1,2% до 17,2%.
Автомобили немецкой марки Volkswagen также выросли в цене. В частности, подорожали седан Polo (на 0,8 — 3,8%), универсал Caddy (на 3,4 — 6,0%) и пикап Amarok (на 0,4 — 1,8%). Кроме этого, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1,459 млн до 2,139 млн руб. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3%, а максимальная — на 9,4%.
Некоторые бренды ограничились одной или двумя моделями. Так, корейский Hyundai увеличил цену кроссовера Creta на 0,4 — 0,6%. Другой корейский производитель — KIA — начал продажи обновленного седана Cerato по цене от 952,9 тыс. до 1,234 млн руб. В результате этого максимальная цена модели выросла на 4,2%.
Изменение цен у отдельных производителей связано с появлением новых комплектаций в модельном ряду. К примеру, отечественный АвтоВАЗ пополнил линейку внедорожника Lada 4х4 3d новыми комплектациями Orange Edition и Black Edition за 510,3 тыс. руб., вследствие чего максимальная цена модели выросла на 2,4%. Кроме того, внедорожник LADA 4x4 Urban 3d предлагается в одной комплектации — максимальная цена модели снизилась на 0,9%.
Так, шведский производитель Volvo поднял цены сразу нескольких своих моделей. В зависимости от модели и комплектации удорожание составило от 1,2% до 17,2%.
Автомобили немецкой марки Volkswagen также выросли в цене. В частности, подорожали седан Polo (на 0,8 — 3,8%), универсал Caddy (на 3,4 — 6,0%) и пикап Amarok (на 0,4 — 1,8%). Кроме этого, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1,459 млн до 2,139 млн руб. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3%, а максимальная — на 9,4%.
Некоторые бренды ограничились одной или двумя моделями. Так, корейский Hyundai увеличил цену кроссовера Creta на 0,4 — 0,6%. Другой корейский производитель — KIA — начал продажи обновленного седана Cerato по цене от 952,9 тыс. до 1,234 млн руб. В результате этого максимальная цена модели выросла на 4,2%.
Изменение цен у отдельных производителей связано с появлением новых комплектаций в модельном ряду. К примеру, отечественный АвтоВАЗ пополнил линейку внедорожника Lada 4х4 3d новыми комплектациями Orange Edition и Black Edition за 510,3 тыс. руб., вследствие чего максимальная цена модели выросла на 2,4%. Кроме того, внедорожник LADA 4x4 Urban 3d предлагается в одной комплектации — максимальная цена модели снизилась на 0,9%.
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