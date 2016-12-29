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Во второй половине декабря 10 автопроизводителей подняли цены

УрБК, Москва, 29.12.2016. За вторую половину декабря 2016 года 10 автопроизводителей увеличили цены на свои автомобили. Об этом сообщает «Автостат».



Так, шведский производитель Volvo поднял цены сразу нескольких своих моделей. В зависимости от модели и комплектации удорожание составило от 1,2% до 17,2%.



Автомобили немецкой марки Volkswagen также выросли в цене. В частности, подорожали седан Polo (на 0,8 — 3,8%), универсал Caddy (на 3,4 — 6,0%) и пикап Amarok (на 0,4 — 1,8%). Кроме этого, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1,459 млн до 2,139 млн руб. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3%, а максимальная — на 9,4%.



Некоторые бренды ограничились одной или двумя моделями. Так, корейский Hyundai увеличил цену кроссовера Creta на 0,4 — 0,6%. Другой корейский производитель — KIA — начал продажи обновленного седана Cerato по цене от 952,9 тыс. до 1,234 млн руб. В результате этого максимальная цена модели выросла на 4,2%.



Изменение цен у отдельных производителей связано с появлением новых комплектаций в модельном ряду. К примеру, отечественный АвтоВАЗ пополнил линейку внедорожника Lada 4х4 3d новыми комплектациями Orange Edition и Black Edition за 510,3 тыс. руб., вследствие чего максимальная цена модели выросла на 2,4%. Кроме того, внедорожник LADA 4x4 Urban 3d предлагается в одной комплектации — максимальная цена модели снизилась на 0,9%.

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