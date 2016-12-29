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Гели, спреи и кремы не вошли в запрещенный Роспотребнадзором список косметических средств

29 декабрь 2016 (15:45)

УрБК, Москва, 29.12.2016. Роспотребнадзор уточнил список косметических средств, не подпадающих под месячный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на письмо ведомства.

В документе говорится о спиртосодержащих косметических средствах, имеющих аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором или консистенцию, которая предотвращается использование данной продукции в качестве алкогольного суррогата. Роспотребнадзор упоминает в документе гели, спреи, пены, кремы и масла.

В связи с этим, в магазинах останутся лаки, муссы и лосьоны для волос, солнцезащитные спреи, дезодоранты с роликовым аппликатором, освежители в аэрозольной упаковке, кремы для лица, скрабы, средства для укрепления ногтей для снятия лака, в том числе средства по уходу за изделиями из кожи и влажные салфетки.

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