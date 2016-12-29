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Гели, спреи и кремы не вошли в запрещенный Роспотребнадзором список косметических средств

УрБК, Москва, 29.12.2016. Роспотребнадзор уточнил список косметических средств, не подпадающих под месячный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на письмо ведомства.



В документе говорится о спиртосодержащих косметических средствах, имеющих аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором или консистенцию, которая предотвращается использование данной продукции в качестве алкогольного суррогата. Роспотребнадзор упоминает в документе гели, спреи, пены, кремы и масла.



В связи с этим, в магазинах останутся лаки, муссы и лосьоны для волос, солнцезащитные спреи, дезодоранты с роликовым аппликатором, освежители в аэрозольной упаковке, кремы для лица, скрабы, средства для укрепления ногтей для снятия лака, в том числе средства по уходу за изделиями из кожи и влажные салфетки.

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