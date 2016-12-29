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На Калиновском химическом заводе произошел взрыв
29 декабрь 2016 (15:31)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. На территории Калиновского химического завода в Свердловской области произошел взрыв при сжигании отходов химического производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Пострадавших в результате происшествия нет, завод работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
«Пострадавших в результате происшествия нет, завод работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
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