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На Калиновском химическом заводе произошел взрыв

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. На территории Калиновского химического завода в Свердловской области произошел взрыв при сжигании отходов химического производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.



«Пострадавших в результате происшествия нет, завод работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

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