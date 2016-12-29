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Гособоронзаказ в 2016 году будет исполнен на 98%

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что гособоронзаказ в 2016 году будеть исполнен примерно на 98%. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра», — сказал Рогозин .



Вице-премьер также напомнил, что объема производства ВПК вырос более чем на 10%. Рост производительности труда тоже превышает рост заработной платы, это порядка 12-13% по отраслям, по словам вице-премьера.

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