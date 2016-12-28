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На корпоративе у Порошенко произошло две драки

28 декабрь 2016 (17:14)

На корпоративе, устроенном фракцией Блока Петра Порошенко (БПП), произошли две драки. Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на депутата Верховной Рады, присутствовавшего на мероприятии.

Вечеринка состоялась 22 декабря в принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко спортклубе. Потасовки случились после выступлений главы государства и генерального прокурора Юрия Луценко.

«В одной из них пострадал депутат Борислав Розенблат», — рассказал член БПП. Другая, по его словам, произошла в курилке.

«Она была очень громкой, с ронянием урн, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался», — добавил нардеп.

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