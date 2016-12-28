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На корпоративе у Порошенко произошло две драки

На корпоративе, устроенном фракцией Блока Петра Порошенко (БПП), произошли две драки. Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на депутата Верховной Рады, присутствовавшего на мероприятии.



Вечеринка состоялась 22 декабря в принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко спортклубе. Потасовки случились после выступлений главы государства и генерального прокурора Юрия Луценко.



«В одной из них пострадал депутат Борислав Розенблат», — рассказал член БПП. Другая, по его словам, произошла в курилке.



«Она была очень громкой, с ронянием урн, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался», — добавил нардеп.

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