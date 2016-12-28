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«Уральские авиалинии» организовали прямые рейсы в Израиль из Москвы и Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу на прямые рейсы в Тель-Авив из Санкт-Петербурга и Москвы (аэропорт Жуковский). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Совершить путешествие в Израиль из столиц можно будет с 19 марта по четвергам или воскресеньям. Минимальный тариф в одну сторону из Санкт-Петербурга в Тель-Авив — 8 тыс. руб. (включено 1 место багажа весом до 10 кг), из Жуковского — 8 тыс. 350 руб. (включено 1 место багажа весом до 10 кг).



«Расписание составлено таким образом, что позволяет удачно комбинировать продолжительность поездки и направления. Например, можно отправиться в Тель-Авив, на экскурсионную часть тура, а завершить отдых на пляжном курорте Эйлата, откуда в Санкт-Петербург и Москву «Уральские авиалинии» также выполняют прямые перелеты. Для туристов из Израиля новая полетная программа «Уральских авиалиний» позволяет отлично сочетать в своем туре возможность посетить Санкт-Петербург и Москву», — сказано в сообщении.



«Уральские авиалинии» занимают 5 место среди ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-ноябрь 2015-2016 годов. По итогам 11 месяцев 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» составляют 38 самолетов семейства А320 концерна Airbus.

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