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Сысертская компания «Уралгидромаш» оштрафована за нарушение санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовал АО «Уралгидромаш» (Сысерть) на 50 тыс. руб. за нарушение санитарных норм.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, основным видом деятельности предприятия является производство насосов для хозяйственно-питьевого водоснабжения.



«На предприятии не соблюдаются требования санитарных правил к профилактике онкологической заболеваемости на производстве, а также требований к условиям труда: на ряде рабочих мест условия труда не соответствуют гигиеническим нормативам (освещенность, тепловое излучение, микроклимат, уровни шума, локальная вибрация, ультрафиолетовое излучение, воздух рабочей зоны)», — сказано в сообщении.



Кроме того, работники не в полном объеме обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; не организована стирка и чистка спецодежды; не выполняются требования к проведению медицинских осмотров рабочих и служащих, занятых на работах с вредными условиями труда.

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