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Сысертская компания «Уралгидромаш» оштрафована за нарушение санитарных норм

27 декабрь 2016 (16:45)

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовал АО «Уралгидромаш» (Сысерть) на 50 тыс. руб. за нарушение санитарных норм.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, основным видом деятельности предприятия является производство насосов для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

«На предприятии не соблюдаются требования санитарных правил к профилактике онкологической заболеваемости на производстве, а также требований к условиям труда: на ряде рабочих мест условия труда не соответствуют гигиеническим нормативам (освещенность, тепловое излучение, микроклимат, уровни шума, локальная вибрация, ультрафиолетовое излучение, воздух рабочей зоны)», — сказано в сообщении.

Кроме того, работники не в полном объеме обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; не организована стирка и чистка спецодежды; не выполняются требования к проведению медицинских осмотров рабочих и служащих, занятых на работах с вредными условиями труда.

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