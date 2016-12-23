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Более 1 тыс. сотрудников Группы ЧТПЗ встречают Новый год в Первоуральске и Челябинске
23 декабрь 2016 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. 22 декабря в Челябинске и 23 декабря в Первоуральске сотрудники Группы ЧТПЗ празднуют корпоративный Новый год под общей темой «17-ый, зимний, наш!». Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ.
Во Дворцах культуры ЧТПЗ и ПНТЗ организованы концерты, на которые приглашены более 1 тыс. «белых металлургов».
Традиционно главное событие вечера — награждение победителей корпоративного конкурса «Золотой фонд». 38 сотрудников ключевых металлургических профессий, в том числе вальцовщик, электросварщик, нагревальщик металла, машинист крана, за высокий профессионализм и приверженность корпоративным ценностям «Надежность», «Здоровье», «Сопричастность» и «Созидание» отмечены руководством компании.
Помимо памятных статуэток и дипломов всем награжденным полагаются денежные премии. Кроме того, объявлено о новой, пятой, ценности Белой металлургии — «Достижение», символизирующей нацеленность сотрудников Группы ЧТПЗ результат самого высокого уровня.
«В 2016 году белые металлурги достойно трудились и заслужили высокую оценку президента России Владимира Путина, которую он дал, посетив в декабре предприятие «ЭТЕРНО». Уверен, в следующем годы мы добьемся еще большего, ведь 2017-й — юбилейный для нас год. Год 75-летия Челябинского трубопрокатного завода», — сказал акционер компании, председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.
Торжественное подведение итогов уходящего года и встреча нового в компании проходит в необычном формате: творческие ансамбли Дворцов культуры исполняют музыкальные композиции по заявкам трубников. Кроме того, впервые трудовые коллективы двух площадок — ПНТЗ и ЧТПЗ — делятся событиями года и новогодними пожеланиями в формате видеооткрыток.
Во Дворцах культуры ЧТПЗ и ПНТЗ организованы концерты, на которые приглашены более 1 тыс. «белых металлургов».
Традиционно главное событие вечера — награждение победителей корпоративного конкурса «Золотой фонд». 38 сотрудников ключевых металлургических профессий, в том числе вальцовщик, электросварщик, нагревальщик металла, машинист крана, за высокий профессионализм и приверженность корпоративным ценностям «Надежность», «Здоровье», «Сопричастность» и «Созидание» отмечены руководством компании.
Помимо памятных статуэток и дипломов всем награжденным полагаются денежные премии. Кроме того, объявлено о новой, пятой, ценности Белой металлургии — «Достижение», символизирующей нацеленность сотрудников Группы ЧТПЗ результат самого высокого уровня.
«В 2016 году белые металлурги достойно трудились и заслужили высокую оценку президента России Владимира Путина, которую он дал, посетив в декабре предприятие «ЭТЕРНО». Уверен, в следующем годы мы добьемся еще большего, ведь 2017-й — юбилейный для нас год. Год 75-летия Челябинского трубопрокатного завода», — сказал акционер компании, председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.
Торжественное подведение итогов уходящего года и встреча нового в компании проходит в необычном формате: творческие ансамбли Дворцов культуры исполняют музыкальные композиции по заявкам трубников. Кроме того, впервые трудовые коллективы двух площадок — ПНТЗ и ЧТПЗ — делятся событиями года и новогодними пожеланиями в формате видеооткрыток.
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