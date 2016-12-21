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За 2016 год в России было построено 1 млн кв. метров складских помещений

УрБК, Москва, 21.12.2016. По итогам 2016 года по всей России было построено около 1 млн кв. метров складских площадей. Об этом сообщает департамент исследований по России Colliers International.



«На фоне снижения объемов спекулятивного строительства существующие вакантные площади продолжат постепенно сокращаться, что спровоцирует небольшой рост арендной ставки в начале 2017 года», — рассказала директор департамента исследований по России Colliers International Вероника Лежнева.



По ее словам, более 55% спроса на складские объекты в течение 2016 года как в Москве, так и в регионах России формировали ритейлеры: операторы продуктовых сетей, представители сегмента электроники и техники. Многие ритейлеры арендовали складские помещения для развития формата электронной коммерции, который в последние годы становится все более популярным.



По данным аналитиков, ставки аренды в классе А составляют 3,8-4,2 тыс. руб. за кв. м. в год за стандартный сухой склад, в классе В — 3-3,5 тыс. руб. за кв. м. в год.



«В этом году мы наблюдали достаточно высокий уровень лояльности девелоперов и собственников складского рынка и их готовность договариваться с арендаторами на приемлемые для двух сторон коммерческие условия. Дисконт-предложения исчезли с рынка, и рынок стал подтягиваться по уровню ставок к значениям начала года. По нашим прогнозам, к концу 2017 года мы ожидаем плавного восстановления ставок арены на склады», — отметила Вероника Лежнева.



Между тем, как отмечает советник Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анна Пандей, сейчас привлекательность складов как объекта инвестиций возрастает.



«Мы наблюдаем повышенный интерес к логистической недвижимости в России как со стороны отечественных инвесторов, так и международных. Отчасти это связано с тем, что доходность в России выше, чем в других странах: например, в США доходность составляет 5-7%, в Великобритании — 5%, тогда как в России — двухзначная доходность», — сказала А. Пандей.

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