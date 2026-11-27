УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева приняла участие в IV Всероссийском съезде школ креативных индустрий в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики администрации города.

Событие объединило более 200 руководителей и преподавателей 95 школ креативных индустрий из 58 регионов России. Главная тема съезда — развитие образовательной среды, в которой подростки осваивают современные творческие и цифровые компетенции, формируют собственную авторскую позицию и приобретают опыт самостоятельной проектной деятельности.

В рамках визита Ж. Алексеева посетила библиотеку № 14, открывшуюся после масштабного обновления год назад. Учреждение получило комфортное пространство, соответствующее самым высоким стандартам: стильные интерьеры, современное оборудование, просторные залы для культурных событий и удобные места для индивидуальной работы.

Наряду с традиционными книгами каждому читателю здесь доступны ресурсы крупнейших электронных библиотек страны, в том числе национальная электронная библиотека и президентская библиотека.

«Потрясающее современное пространство и молодежная команда, которая не просто работает, а вкладывает в работу свою душу. Мы видим, что все залы библиотеки наполнены абсолютно разными направлениями: от классики до современности, от техники до кино. Правительство Свердловской области и Администрация Екатеринбурга очень внимательно относятся к библиотекам и библиотечному делу», — отметила Жанна Алексеева.

Екатеринбург получил звание библиотечной столицы России по итогам всероссийского конкурса в 2026 году. В этом году в Екатеринбурге прошел всероссийский библиотечный конгресс, который объединил около 2 тыс. специалистов из 89 регионов России, а также представителей библиотечной сферы Китая, Индии, Абхазии, Азербайджана, Армении и других стран.

В 2025 и 2026 годах для читателей открылось сразу несколько обновленных библиотек: библиотека № 14 (ул. Свердлова, 25), библиотека № 19 имени А.П. Чехова (ул. Малышева, 128), детская библиотека № 18 (ул. Менделеева, 17) и другие учреждения.

Городские власти уделяют особое внимание развитию библиотечной инфраструктуры и создают в Екатеринбурге современные пространства для любителей книг. «Открытие современных пространств способствует пересмотру отношения к библиотекам. Это уход от книгохранилища к современным пространствам, где тебе комфортно побыть с книгой, послушать подкаст, порисовать, поупражняться с фотографиями. Также есть очень классная история в каждой библиотеке — продленка. Сегодняшние библиотеки — это не только про книги, но и про познавательный досуг», — сказал замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко.