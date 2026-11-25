УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Екатеринбург принимает IV Всероссийский съезд школ креативных индустрий. Он объединил около 200 руководителей и преподавателей образовательных учреждений, представителей органов власти, культурных организаций и экспертов отрасли из 58 регионов страны.

Участники в течение трех дней обсудят развитие творческого образования и подготовку специалистов для креативных индустрий, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

С приветствием к участникам съезда по видеосвязи обратилась статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. Она отметила, что сегодня в 69 регионах страны открыто 150 школ креативных индустрий, в которых обучаются около 20 тыс. ребят.

Министр культуры Свердловской области Илья Марков представил региональный опыт, в том числе работу школы креативных индустрий на базе екатеринбургской академии современного искусства и фестиваль цифрового искусства «Игра.Цифра.Искусство».

«Очень важно, чтобы у человека, который создает какой-то продукт, была глубокая идея, которую осмысливают многие мировые художники», — отметил И. Марков.

Впервые отдельная дискуссионная площадка съезда посвящена выпускникам школ: участники обсудят творческое образование и его перспективы с позиции самих учащихся.

Деловая программа включает экспертные дискуссии, мастер-классы, лекции и встречи с представителями креативных индустрий. Съезд, организованный Минкультуры России, проходит на площадках «Синара Центр» и креативного кластера «Домна» при поддержке Правительства Свердловской области и Президентского фонда культурных инициатив, рассказали в департаменте.