ПНТЗ стал генеральным спонсором экологического фестиваля «Новая жизнь вещей»
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), филиал Трубной Металлургической Компании (ТМК), поддержал проведение экологического фестиваля «Новая жизнь вещей», посвященного экопросвещению жителей, сбору и переработке вторсырья. Мероприятие объединило более 300 участников.
В пресс-службе предприятия сообщили, что в рамках фестиваля, организованного общественным движением «Город Первых», прошли лекции об экологичном образе жизни, обмен цветами и книгами, а также «Дармарка» — площадка по обмену одеждой. Кроме того, активисты движения провели серию мастер-классов по изготовлению кормушек для птиц, браслетов и оберегов из вторичных материалов и авторскому оформлению сумок-шопперов, заменяющих полиэтиленовые пакеты.
На фестивале состоялась также финальная в этом году акция по сбору вторсырья и отходов «Утилизация». Активистам удалось собрать более 400 кг макулатуры, 99 кг пластика и 18 кг металла. На безопасную утилизацию горожане сдали 120 кг отработанных батареек, 130 ртутных термометров и 320 люминесцентных ламп. Организацию активностей, а также транспортировку и утилизацию вторсырья и отходов профинансировал ПНТЗ.
«Для ПНТЗ охрана окружающей среды — ключевое направление в рамках стратегии устойчивого развития. Предприятие регулярно внедряет лучшие технологии по обращению с отходами производства и популяризирует экологичный образ жизни среди горожан. Поэтому мы поддерживаем самые разные инициативы по экопросвещению — в диапазоне от лекций и городских субботников до масштабных фестивалей. Мы нацелены не просто снизить нагрузку на природу, а продолжать формировать в Первоуральске культуру ответственного потребления», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
Экофестиваль «Новая жизнь вещей» стал финальным крупным проектом общественного движения «Город Первых» в 2026 году. При поддержке ПНТЗ за год общественники провели более 170 мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды. Участие в активностях приняли более 11 тыс. человек.