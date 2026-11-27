УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), филиал Трубной Металлургической Компании (ТМК), поддержал проведение экологического фестиваля «Новая жизнь вещей», посвященного экопросвещению жителей, сбору и переработке вторсырья. Мероприятие объединило более 300 участников.

В пресс-службе предприятия сообщили, что в рамках фестиваля, организованного общественным движением «Город Первых», прошли лекции об экологичном образе жизни, обмен цветами и книгами, а также «Дармарка» — площадка по обмену одеждой. Кроме того, активисты движения провели серию мастер-классов по изготовлению кормушек для птиц, браслетов и оберегов из вторичных материалов и авторскому оформлению сумок-шопперов, заменяющих полиэтиленовые пакеты.

На фестивале состоялась также финальная в этом году акция по сбору вторсырья и отходов «Утилизация». Активистам удалось собрать более 400 кг макулатуры, 99 кг пластика и 18 кг металла. На безопасную утилизацию горожане сдали 120 кг отработанных батареек, 130 ртутных термометров и 320 люминесцентных ламп. Организацию активностей, а также транспортировку и утилизацию вторсырья и отходов профинансировал ПНТЗ.

«Для ПНТЗ охрана окружающей среды — ключевое направление в рамках стратегии устойчивого развития. Предприятие регулярно внедряет лучшие технологии по обращению с отходами производства и популяризирует экологичный образ жизни среди горожан. Поэтому мы поддерживаем самые разные инициативы по экопросвещению — в диапазоне от лекций и городских субботников до масштабных фестивалей. Мы нацелены не просто снизить нагрузку на природу, а продолжать формировать в Первоуральске культуру ответственного потребления», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Экофестиваль «Новая жизнь вещей» стал финальным крупным проектом общественного движения «Город Первых» в 2026 году. При поддержке ПНТЗ за год общественники провели более 170 мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды. Участие в активностях приняли более 11 тыс. человек.