ПНТЗ выступил генеральным спонсором всероссийского экологического фестиваля для дошкольников

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), филиал Трубной Металлургической Компании (ТМК), выступил генеральным спонсором всероссийского игрового фестиваля «Эко-шаг: бережем Россию вместе» для дошкольников.

В пресс-службе предприятия сообщили, что мероприятие объединило более 350 участников из разных регионов России. Организатором фестиваля выступил детский сад № 39 города Первоуральска. Участие в мероприятии приняли воспитанники и педагоги детских садов Свердловской области, Дальнего Востока, Пермского края, Поволжья, Красноярского края и центральной России. В заочном этапе фестиваля участники в возрасте от 4 до 8 лет представили собственные мультфильмы о переработке отходов, функциональные модели роботов-помощников и авторские модели одежды из вторсырья, а также прочитали стихи о природе. Для педагогов провели конкурс на лучшее пособие по просвещению родителей в вопросах экологического воспитания детей.

Очный этап фестиваля состоялся в Центре развития детей и молодежи Первоуральска. При поддержке общественного движения «Город Первых», созданного по инициативе ПНТЗ, прошла квест-игра «Эко-азбука», в рамках которой участники продемонстрировали навыки ответственного отношения к природе и устроили презентацию костюмов из вторсырья. Для детей организовали творческие мастер-классы по созданию декора, аксессуаров и музыкальных инструментов из вторсырья и другим направлениям. Также в рамках фестиваля активисты общественного движения «Город Первых» провели акцию по сбору макулатуры и пластика. По итогам мероприятия более 20 участников получили дипломы победителей и призеров в различных номинациях.

«Экологическое просвещение подрастающего поколения — важная составляющая долгосрочной работы по формированию ответственного отношения к окружающей среде. Для ПНТЗ экологическая ответственность не ограничивается строгим соблюдением природоохранных требований и внедрением современных подходов к обращению с отходами на производстве. Предприятие последовательно развивает экологическую культуру на всей территории присутствия, в том числе поддерживая такие инициативы, как детский экологический фестиваль», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

ПНТЗ реализует комплексную экологическую политику, которая включает как внутренние проекты, так и поддержку общественных инициатив. Так, в 2018 году по инициативе предприятия в Первоуральске было создано общественное движение «Город Первых». При поддержке ПНТЗ активисты реализуют ряд проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды и развитие культуры осознанного потребления. Кроме того, сотрудники предприятия регулярно участвуют в городских субботниках и акциях по озеленению, рассказали в пресс-службе.