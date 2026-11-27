УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. В Свердловской области за минувшие сутки на региональные трассы вывели 389 единиц снегоуборочной техники для ликвидации последствий обильных осадков, прошедших на Среднем Урале. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

За сутки снег убирали 286 комбинированных дорожных машин. Также работали 33 автомобиля с отвалом, 20 автогрейдеров и 50 единиц прочей техники. Для противогололедной обработки использовали почти 5 тыс. куб. м пескосоляной смеси. Также применили 25,4 куб. м песка.

Снег прошел по всей области. Местами отмечалось налипание мокрого снега и гололедица. Ограничения движения на трассах не вводили. Прогноз на 27 ноября обещает продолжение снегопада. На севере и востоке региона ожидают сильный снег. В отдельных районах возможны метель и снежные заносы. Порывы ветра достигнут 15 м/с.