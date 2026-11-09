Уборка свердловских трасс находится под личным контролем губернатора Дениса Паслера

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. На региональных трассах Свердловской области работает 185 ед. спецтехники. Работы на региональной дорожной сети находятся под личным контролем губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщает департамент информполитики региона.

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, на трассы сегодня вышли 67 комбинированных дорожных машин, 10 автомобилей с отвалом, 22 автогрейдера, 13 тракторов, 20 погрузчиков, 53 единицы другой техники. Машины расчищают дороги от снега и обрабатывают от гололеда.

В воскресенье обработку дорог вели 138 ед. техники: 112 комбинированных дорожных машин, 14 автомобилей с отвалом, восемь автогрейдеров и четыре единицы другой техники.

Согласно данным автоматических метеопостов, повсеместно прошли осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах отмечались гололедица и поземок. В отдельных районах установился снежный покров высотой 1–5 см, на севере и местами на западе области 11–16 см.

Для ликвидации зимней скользкости специалисты использовали 325,1 кубометра пескосоляной смеси и 2,6 кубометра песка. «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности, учитывать сложные дорожные условия, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость», — сообщили в департаменте.