УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Рейс LMU 661 авиакомпании AlMasria из Шарм-эш-Шейха, который из-за непогоды вынуждено сел в Уфе вместо Екатеринбурга, ночью вылетел в пункт назначения. На борту — около 260 пассажиров.

Из-за мощного снегопада аэропорт Кольцово в ночь на 26 ноября временно прекратил прием рейсов. Борт из Шарм-эш-Шейха ушел на запасной аэродром в Уфу. К вечеру 26 ноября пассажиры провели в уфимском аэропорту порядка 16 часов.

Как рассказала «4 каналу» одна из пассажирок рейса, им выдали только питание и предложили добираться до Екатеринбурга автобусами, от чего туристы отказались. Позже им предложили гостиницы, но пассажиры от них тоже отказывались, опасаясь, что после выхода из аэропорта их вопрос с перелетом останется нерешенным и продолжали требовать самолет до Екатеринбурга.

В итоге рейс отправился около часа ночи. К этому времени Кольцово возобновил работу.

Расписание в Кольцово пока не стабильно: утром 27 ноября сохраняются задержки вылетов и прилетов, в том числе на дальнемагистральных направлениях (Ташкент, Пекин, Чита, Хабаровск, Благовещенск). Опоздания составляют от нескольких десятков минут до нескольких часов.

По данным городских служб, за сутки в Екатеринбурге вывезли 104 т снега. Синоптики прогнозируют ослабление осадков днем 27 ноября, а к выходным циклон уйдет — снег возможен лишь местами.