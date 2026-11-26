УрБК, Москва, 26.11.2026. Большинство девелоперских компаний в РФ в ближайшие два года рискуют перейти под контроль банков. Об этом сообщил на правительственном часе в госдуме вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что такая ситуация возможна при сохранении высоких затраты на финансовые услуги. «Когда была льготная ипотека для всех, когда были хорошие продажи, затраты на финансовые услуги составляли 2-4%, а сегодня — от 15% до 25%. При таком тренде в течение ближайших двух лет большинство девелоперских компаний перейдут в банки», — сказал он и напомнил, что доля строительных работ в себестоимости строительства в России теперь занимает меньше 50%.

Помимо банковского финансирования, на рост себестоимости жилья существенно влияют дефицит и дороговизна земельных участков, доходящая в некоторых регионах до 50% от общих затрат, а также выросшая в 2-10 раз плата за подключение к сетям, добавил вице-премьер. Кроме того, цену квадратного метра увеличивают расходы застройщиков на строительство объектов социальной инфраструктуры, трехкратный рост стоимости рабочей силы за последние пять лет, удорожание стройматериалов на 80-200% и высокие транспортные издержки.

М. Хуснуллин поддержал предложение депутатов проанализировать структуру себестоимости жилья по каждому этапу с привлечением ответственных ведомств и регионов.