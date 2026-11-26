УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. В Свердловской области на региональных автодорогах работает 281 ед. техники. На трассы федерального значения вышли 73 ед. техники. Об этом сообщаетсяв официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

По данным губернатора за сутки дорожные службы для уборки трасс регионального и федерального значения использовали в общей сложности 642 т противогололедных материалов и 2 тыс. 400 т пескосоляной смеси.

Из Екатеринбурга за минувшую ночь вывезено 104 т снега, к уборке привлечено 70 дорожных рабочих и 124 ед. уборочной техники. Коммунальщики использовали более 200 т противогололедных материалов и фракционного песка. С утра на улицах Екатеринбурга работают более 340 специалистов и 173 ед. спецтехники.

«Управление автодорог Свердловской области круглосуточно мониторит состояние магистралей. Ограничения не вводились, все дороги в проезжем состоянии», — сообщил губернатор.

По данным Уральскогогидрометцентра сильные снегопады в течение дня продолжатся в центральных и северо-восточных районах Свердловской области.