УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Банк России готовит изменения в тарификацию, которые предусматривают снижение коэффициента территории (КТ) для Екатеринбурга с 1,65 до 1,55. Об этом сообщает пресс-служба УральскогоГУ ЦБ.

Коэффициент, который учитывается при расчете стоимости «автогражданки», снизится также для Полевского — с 1,16 до 1,1. Это позволит уменьшить цену полиса ОСАГО для некоторых категорий водителей.

Банк России предлагает снизить КТ для 32 городов страны, где сокращается убыточность по ОСАГО. В Уральском федеральном округе это некоторые города ХМАО и ЯНАО. При этом значение КТ для 39 территорий страны, в частности ряда населенных пунктов Челябинской и Курганской областей, с высоким уровнем убыточности будет повышено. Однако такой рост значений КТ для безаварийных водителей может компенсироваться более низкой базовой ставкой.

«Регулятор предлагает практически отказаться от нижней границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств в виде символического одного рубля. Это позволит страховщикам предлагать аккуратным и дисциплинированным водителям более выгодные условия. Одновременно планируется поднять верхнюю границу базового тарифа ОСАГО. В частности на 20% — для обычных автовладельцев, что также позволит сдерживать повышение цен на полисы для опытных и добросовестных водителей», — говорится в сообщении.

Банк России также планирует установить правило поэтапного повышения цен. Для автомобилистов из населенного пункта, который входит в состав разрастающегося города с более высоким значением КТ, повышение стоимости ОСАГО будет плавным. Коэффициенты будут повышаться постепенно в течение трех лет с момента присоединения.

За три квартала 2026 года автовладельцы Екатеринбурга оформили почти 290 тыс. полисов ОСАГО. Средняя стоимость страховки увеличилась по сравнению с таким же периодом 2025 года на 7% и составила 8,5 тыс. руб.