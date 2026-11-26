УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. В Екатеринбурге форум по обмену лучшими практиками в рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» стартовал 25 ноября на площадке нового здания ИРИТ-РТФ Уральского федерального университета в Новокольцовском.

В течение трех дней представители Минобрнауки РФ, региональных органов власти, университетов и индустриальных партнеров обсудят опыт создания кампусов мирового уровня в России и перспективы их развития, сообщает департамент информполитики региона.

«Для нас большая честь принимать коллег со всей страны на площадке крупнейшего университетского кампуса России, в стенах Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Мы рады поделиться своим опытом взаимодействия ВУЗа и региона и, конечно, познакомиться с лучшими практиками коллег. Для нас кампус — это прежде всего точка притяжения студентов и молодых ученых. Это пространство, куда они могут прийти с идеей, а уйти с собственным стартапом, не уезжая из родного города. Это место, которое объединяет академическое сообщество и высокотехнологичный бизнес», — сказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Работу форума открыло пленарное заседание, в ходе которого заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук рассказал о лучших практиках реализации федерального проекта, а ректор УрФУ Илья Обабков представил опыт создания университетского кампуса в Екатеринбурге. Своим опытом реализации кампусных проектов также поделились представители Новосибирской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Башкортостан.

Деловая программа форума включает панельные дискуссии, проектные мастерские и стратегические сессии. Участники обсудят вопросы экономики и управления кампусами, привлечения индустриальных партнеров, развития международного сотрудничества, технологического предпринимательства и внедрения искусственного интеллекта. Отдельное внимание будет уделено вовлечению студентов в развитие университетских кампусов и формированию молодежных сообществ.

Сеть современных кампусов создается по поручению президента Владимира Путина. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» к 2036 году в стране должно появиться созвездие из 40 кампусов. В начале этого года губернатор Свердловской области Денис Паслер принял участие в открытии новых объектов крупнейшего в стране кампуса Уральского федерального университета.