УрБК, Москва, 26.11.2026. В российских вузах сократили на 97 тыс. платных мест. Об этом заявила 25 ноября на заседании комитета госдумы по науке и высшему образованию замглавы Минобрнауки Елена Тумакова, пишет «Парламентская газета».

Закон о государственном регулировании платного приема в вузы действует с 2025 года. Нынешняя приемная кампания стала первой, где применили эти нормы. Под секвестр попали невостребованные экономикой направления, объяснила замминистра. В их числе экономика, юриспруденция, торговое дело, государственное и муниципальное управление, менеджмент, психология, горное дело, пожарная безопасность, нефтегазовое дело, жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. Всего 40 позиций: 28 программ бакалавриата и 12 специалитета.

«Сокращали в первую очередь места по заочной и очно-заочной формам обучения, направлениям, на которые абитуриенты поступали с минимальными проходными баллами ЕГЭ, в вузах, которые демонстрировали некачественный прием, и там, где были вопросы к реализации этих программ», — объяснила Е. Тумакова.

В 2027 году платных мест в вузах станет еще меньше. Елена Тумакова прямо не ответила на вопрос депутатов, насколько: «Не меньше половины того, что уже отрегулировано, сократится».

Регулирование приема на платные места в вузах комитет предложил продлить до 2033 года. В медицинских, аграрных и лесотехнических университетах запретят платный прием на непрофильные, но коммерчески привлекательные специальности.