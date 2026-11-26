УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 25 ноября с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

В департаменте информполитики региона напомнили, что перспективные направления взаимодействия между сторонами были обозначены в мае на встрече уральской делегации под руководством Дениса Паслера с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Беларусь занимает третье место среди стран — внешнеторговых партнеров Свердловской области. Особое внимание продолжаем уделять промышленной кооперации, реализации совместных проектов, участию белорусских и свердловских компаний во взаимных конкурсных процедурах, развитию научно-технического взаимодействия, а также гуманитарным и культурным связям. Уверен, что впереди у нас много успешных проектов, которые укрепят наше партнерство», — сказал Д. Паслер.

Одним из шагов в дальнейшей совместной работе стало подписание 24 ноября Меморандума о взаимопонимании между правительством Свердловской области и государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси. Документ формирует основу для системной работы по целому ряду перспективных направлений, в числе которых машиностроение и робототехника, биотехнологии, нанотехнологии, искусственный интеллект и многое другое.

Налажен обмен опытом в сфере среднего профессионального образования: делегация Свердловской области посетила Беларусь, чтобы изучить подходы к подготовке кадров для промышленности, в том числе для малого и среднего бизнеса.

В культурно-просветительской сфере реализуются инициативы, направленные на осмысление общего прошлого и сохранение исторической памяти. Особым событием является масштабный культурно-патриотический проект «Каждый третий», который представлен в Екатеринбурге 25 ноября.

Сегодня в Беларусь из Свердловской области поставляются металлы, машиностроительная и химическая продукция, древесина. В свою очередь из Республики Беларусь на Средний Урал организованы поставки троллейбусов, сельскохозяйственной техники, продукции легкой промышленности, оборудования для многоквартирных домов — почти 70% лифтов, установленных в регионе – белорусского производства, сообщили в департаменте.