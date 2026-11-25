УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. ООО ТД «УЗПМ» не согласилось с формулировками ФАС России, которая ранее объявила, что организация оказалась в числе участников предполагаемого картельного сговора. Это следует из письма компании, направленного в редакцию УрБК.

В официальном аккаунте ФАС России в мессенджере «Макс» сообщается, что служба выявила картель на рынке поставок противогололедных реагентов на сумму 4,9 млрд руб. В публикации указано, что торги для государственных учреждений проходили в 2023–2025 годах, а единая модель поведения применялась при участии в 130 закупочных процедурах в 22 регионах.

Компания считает, что заголовок сообщения ФАС представляет предполагаемое нарушение как установленный факт. При этом в тексте сообщения говорится о возбуждении дела в отношении ООО ТД «УЗПМ» и ООО «Транссервис» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

В торговом доме заявили, что на данном этапе факт нарушения не установлен, а решение по делу не вынесено. По мнению компании, заголовок и его распространение в СМИ могут ввести в заблуждение партнеров, заказчиков и других участников рынка. В компании также сообщили, что открыты к взаимодействию с ведомством и продолжают выполнять обязательства перед заказчиками в штатном режиме.