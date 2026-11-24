УрБК, Москва, 24.11.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО ТД «УЗПМ» и ООО «Транссервис».

Указанные компании организовали картель на рынке поставок противогололедных реагентов. Торги проходили для нужд различных государственных учреждений в 2023-2025 годах. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4 млрд 902,2 млн руб.

«Организации применяли единую модель поведения при участии в 130 закупочных процедурах, затрагивающих 22 региона страны. Такая стратегия позволила участникам картельного соглашения избежать реальной конкурентной борьбы и заключить контракты с минимальным снижением цены», — отметили в пресс-службе ФАС.

Компаниям грозят оборотные штрафы в случае признания вины.