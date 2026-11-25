УрБК, Москва, 25.11.2026. В России за десять месяцев 2026 года импорт подержанных легковых автомобилей снизился на 4%. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».

Статистика охватывает машины старше трех лет. За этот период в страну ввезли 368,4 тыс. таких автомобилей. Впервые праворульные машины стали ввозить чаще леворульных. Импорт праворульных авто из Японии вырос на 19,2%, до 218,2 тыс. штук.

Поставки леворульных машин сократились на 24,8%, до 150,2 тыс. единиц. Поставки из Южной Кореи и Белоруссии существенно упали. При этом импорт из Китая продолжает расти. Среди праворульных авто лидирует Toyota с долей 33,2%. Далее следуют Honda (29,6%), Suzuki (9,3%) и Mazda (5,3%). В сегменте леворульных машин первое место занял Volkswagen (20%). За ним идут Audi (9%), Kia (8,5%) и BMW (7,7%).