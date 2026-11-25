УрБК, Москва, 25.11.2026. Возможность переноса своих дата-центров в другие регионы РФ рассматривают лишь 14% опрошенных участников рынка ЦОД. Это следует из опроса участников рынка инжиниринговой компанией HIGH ENERGY, пишет ТАСС.

Москва и Подмосковье пока считаются участниками «главной точкой притяжения» — территорию этих регионов выбрали бы 50,8% представителей опрошенных компаний.

Всего было опрошено 1,2 тыс. представителей компаний: это операторы коммерческих дата-центров, их заказчики, облачные провайдеры, интеграторы, поставщики «железа».

Так, около 64% опрошенных представителей компаний на рынке заявили в опросе, что столкнулись с нехваткой энергии. Почти половина — 48,8% — уверены, что к 2030 году дефицит только усилится.

50,6% опрошенных говорят, что их компании уже строят собственную генерацию энергии в ответ на проблему либо же рассматривают это, но доля «изучающих» этот вариант пока больше, чем доля тех, кто уже приступил.

Дефицит влияет и на новые проекты: 33,8% респондентов поделились, что их работодатели были вынуждены перенести сроки запуска ЦОДов. 8,2% приостановили строительство из-за нехватки электричества, 16,2% — построили объект, рассчитанный на меньшую мощность. При этом доля полных отказов от проектов мала — так поступили только 2,8%. Среди тех, кто также столкнулся с задержкой в строительстве по причине нехватки энергии, ждали примерно от полугода до года.