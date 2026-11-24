УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Птицефабрика «Свердловская» приостановила отгрузку куриных яиц. Дефицита данной продукции в регионе нет. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Птицефабрика «Свердловская» продолжает работу. Продукция поставляется с других производственных площадок.

«Торговые сети, работающие на Среднем Урале, оперативно приняли меры и увеличили объемы поставок товара других производителей, чтобы обеспечить его полное наличие на полках. Сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент куриных яиц птицефабрик из Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии и других регионов», — сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

На одной из площадок Свердловской птицефабрики ранее ввели карантин из-за заболевания поголовья птиц. На данный момент в помещениях и прилегающей территории проводят дезинфекцию. Инцидент — локальный и находится под контролем профильных служб.