УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Депутаты городской думы Екатеринбурга на очередном заседании 24 ноября рассмотрели отчет об исполнении бюджета города за девять месяцев текущего года, сообщает департамент информполитики администрации города.

Директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева рассказала, что в целом план по доходам городского бюджета исполнен на 69,8%, по расходам — на 68,8%.

Бюджет Екатеринбурга остается социально ориентированным: на социальную сферу приходится 60,4% общего объема бюджетных расходов. Исполнение годовых плановых показателей по отдельным направлениям составило: по образованию — 68%, по социальной политике — 78,7%, по культуре — 69,1%, по физической культуре и спорту — 68,7%.

Финансирование также осуществлялось в рамках 21 утвержденной муниципальной программы. На их реализацию направили 67 млрд 298 млн руб. — 69% от предусмотренных ассигнований.

«По итогам заседания депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга», — сообщили в департаменте информполитики администрации города.

Проект бюджета Екатеринбурга на 2027–2029 временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов внес в городскую думу 16 ноября. В следующем году город рассчитывает получить 97,9 млрд руб. доходов — на 3,7 млрд руб. меньше действующего плана на 2026 год. Расходы составят 100,3 млрд руб. против 108,3 млрд руб. в текущем году. Таким образом, расходная часть уменьшится примерно на 8 млрд руб.

Дефицит в 2027 году прогнозируется на уровне 2,39 млрд руб., при этом, для сравнения, в действующем бюджете на 2026 год после корректировки заложен дефицит около 6,7 млрд руб. Изначально городская дума утверждала его в размере 3,6 млрд руб., однако в июне расходы были увеличены, что привело к росту разрыва между доходами и расходами.