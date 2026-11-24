В Екатеринбурге директора компании оштрафовали на 3,3 млн рублей за сокрытие от налогов
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Академический районный суд Екатеринбурга оштрафовал на сумму свыше 3,3 млн руб. директора ООО «Агростройкомплекс» Дмитрия Ухова по делу о сокрытии от налогообложения более 17 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что с января по апрель 2025 года Д. Ухов, зная о задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам, скрыл денежные средства компании, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки. Для этого он вел финансово-хозяйственную деятельность через счета третьего лица.
Д. Ухов признан виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере»). В суде он не признал вину.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему штраф в размере заработной платы за 1 год и 7 месяцев — более 3,3 млн руб. При этом осужденный погасил задолженность по налогам.