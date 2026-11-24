УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Академический районный суд Екатеринбурга оштрафовал на сумму свыше 3,3 млн руб. директора ООО «Агростройкомплекс» Дмитрия Ухова по делу о сокрытии от налогообложения более 17 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что с января по апрель 2025 года Д. Ухов, зная о задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам, скрыл денежные средства компании, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки. Для этого он вел финансово-хозяйственную деятельность через счета третьего лица.

Д. Ухов признан виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере»). В суде он не признал вину.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему штраф в размере заработной платы за 1 год и 7 месяцев — более 3,3 млн руб. При этом осужденный погасил задолженность по налогам.