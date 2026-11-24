УрБК, Москва, 24.11.2026. В регионах России предлагается создать единые центры энергосбережения, которые будут корректировать годовые лимиты потребления энергоресурсов и воды «главных распорядителей и получателей бюджетных средств», в число которых входят школы, больницы, детские сады, библиотеки и другие.

Эта работа позволит сократить расходы на коммунальные ресурсы в бюджетных учреждениях и повысит энергоэффективность в регионе, следует из пояснительной записки к законопроекту. Это следует из законопроекта, который внесли в Госдуму сенаторы комитета Совфеда по экономической политике. Там отмечается, что региональные центры энергосбережения созданы в 51 субъекте РФ. При этом их правовой статус, полномочия и функции различаются от региона к региону.

Правительство концептуально поддержало законопроект, но при условии его доработки, говорится в заключении. По указанию правительства необходимо уточнить критерии и правовые последствия для таких центров, а также доработать вопрос их финансирования. В проекте закона прописано, что создание таких структур будет финансироваться за счет достигнутой экономии бюджетных средств из-за сбережения ресурсов. Однако по законодательству экономия, достигнутая за счет снижения электропотребления, сохраняется за энергокомпаниями. Те же замечания прописаны в заключении Счетной палаты.

Ответственный за законопроект комитет Госдумы по энергетике рассмотрит инициативу на заседании 25 ноября, сказали «Известиям» в комитете. При этом уже в декабре планируется вынести документ на рассмотрение нижней палатой в первом чтении.