УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Алексея Кузнецова заместителем губернатора — министром природных ресурсов и экологии региона. К исполнению обязанностей он приступит 24 ноября.

А. Кузнецов родился 28 мая 1977 года в Тобольске. В 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1994 году столяром-сборщиком на Тобольском деревообрабатывающем заводе. С 2001 по 2007 год работал в органах прокуратуры Тюменской области, где занимал должности помощника прокурора Тобольска и заместителя прокурора города.

В 2007–2011 годах работал в администрации Тюмени, затем перешел на федеральную государственную гражданскую службу — стал советником департамента по обеспечению конституционных прав граждан аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

В июле 2012 года А. Кузнецов был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, а в ноябре 2013 года возглавил ведомство. С 2022 года занимал должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом региона.