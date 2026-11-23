УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. Число обращений в травмпункты Свердловской области с 16 по 22 ноября выросло на 32% по сравнению с предыдущей неделей. В Екатеринбурге количество пациентов увеличилось на 30%, в других городах региона — на 34,5%, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Наиболее заметный рост обращений в Екатеринбурге зафиксирован в травмпунктах Центральной городской больницы № 7 — на 83% и Центральной городской клинической больницы № 23 — на 60%.

В Асбесте число обращений увеличилось на 64%, в Каменске-Уральском — на 50%. При этом в Городской клинической больнице № 14, Детской городской поликлинике № 13, Нижнетагильской областной больнице и Верхнепышминской центральной городской клинической больнице показатель остался на уровне предыдущей недели. В больнице Ирбита количество обращений снизилось на 24%.

«За работу в эти непростые дни спасибо врачам, медсестрам и всем сотрудникам травмпунктов. Когда пациентов становится больше, особенно важны и профессиональная помощь, и спокойное, внимательное отношение», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

По данным министерства, несмотря на увеличение нагрузки, травмпункты продолжили работу без сбоев.

В ведомстве рекомендовали не откладывать обращение за медицинской помощью при получении травмы. В экстренных случаях необходимо звонить по номерам 103 или 112.