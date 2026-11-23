УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. УФНС России по Свердловской области выступит организатором XI Межрегионального налогового форума «Баланс и стратегия в 2027 году». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Помимо него организаторами будут Общественный совет при УФНС России по Свердловской области, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, Союз председателей Общественных советов при УФНС России по Уральскому федеральному округу, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская торгово-промышленная палата, Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» в Свердловской области и СКБ Контур.

Форум ориентирован на руководителей и собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров и специалистов налогово-учетной, финансовой и экономической сфер, юристов, специалистов по налогообложению, ИТ-технологиям, работе с кадрами. На нем эксперты, представители власти и бизнеса обсудят наиболее актуальные вопросы в сфере экономики, налогообложения, бухучета и аудита, поделятся наработанной практикой, обозначат тренды.

Форум пройдет в онлайн формате. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте форума налогфорум.рф. Участие бесплатное.