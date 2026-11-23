УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. Временно исполняющим обязанности (врио) министра физкультуры и спорта Свердловской области назначен Андрей Зяблицев. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Соответствующее назначение утвердил и подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер. В минспорта А. Зяблицев работает 16 лет, из них последние 10 лет — в должности заместителя министра.

О том, что министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт ушел в отставку, стало известно сегодня утром. Он оставил должность в связи с истечением срока трудового контракта и достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе — 67 лет.