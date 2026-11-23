УрБК, Москва, 23.11.2026. Свердловская область с показателем 2,95 заняла 15-е место в России в рейтинге регионов по уровню доходов населения. Об этом говорят данные исследования «РИА Новости», подготовленного по итогам II квартала 2026 года.

Речь идет о соотношении среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с показателем 6,28 занял первую строчку рейтинга. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — 10-е место с показателем 3,27.

Соседняя Тюменская область с соотношением 2,65 — 24-е место, Челябинская область — 43-е место с соотношением 2,41. С показателем 2,09 Курганская область заняла 69-е место.

В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область. В «хвосте» рейтинга — Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Исследование зафиксировало существенное региональное неравенство: покупательная способность доходов у лидеров и аутсайдеров списка отличается более чем в пять раз. Значения соотношения варьируются от 1,21 до 6,28.

В реальном выражении доходы населения в России за отчетный период выросли на 1,1%. Аналитики отмечают, что этот темп значительно ниже показателей 2025 года. При этом медианное значение соотношения доходов и стоимости фиксированного набора товаров по стране выросло с 2,3 до 2,4.