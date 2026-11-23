УрБК, Москва, 23.11.2026. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с 26 ноября вправе запрашивать данные о заемщиках в Бюро кредитных историй (БКИ) для контроля за деятельностью по возврату просроченной задолженности.

Такое основание для запроса сведений появилось в законе после введенных в прошлом году поправок: они расширяют возможности ФССП при рассмотрении заявлений о нарушениях при взыскании долгов и направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пояснил «Ведомостям» представитель службы. Раньше получить кредитный отчет можно было только в ходе административного расследования, добавил он.

Если гражданин пожалуется на звонки или сообщения от взыскателей, служба сможет с его согласия запросить кредитный отчет в БКИ в электронном виде. Возбуждать для этого исполнительное производство не потребуется, поясняет руководитель направления Т-БКИ Андрей Антоненко.

По данным от 27 октября, рынок продажи просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам девяти месяцев 2026 года установил новые абсолютные рекорды — компании выставили на продажу просроченные долги в размере более 106,45 млрд руб. (+10,7% относительно девяти месяцев 2025 года), а коллекторы купили портфелей на 96,78 млрд руб. (+16%).