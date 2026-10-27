Коллекторы купили рекордный объем просроченных долгов у МФО с начала года

УрБК, Москва, 27.10.2026. Рынок продажи просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам девяти месяцев 2026 года установил новые абсолютные рекорды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect.

Так, компании выставили на продажу просроченные долги в размере более 106,45 млрд руб. (+10,7% относительно девяти месяцев 2025 года), а коллекторы купили портфелей на 96,78 млрд руб. (+16%). Данные ID Collect основаны на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продажах.

Процент закрытых сделок по итогам трех кварталов превысил 90%, тогда как годом ранее за тот же период был 86,7%. В то же время средневзвешенная цена за девять месяцев этого года выросла до 22,05%, в прошлом году – 17,46%. Коллекторы инвестировали в покупку долгов МФО более 21,3 млрд руб., что на 46,5% больше, чем годом ранее.

Микрофинансистам выгоднее продавать долги и высвобождать капитал, комментируют динамику эксперты.