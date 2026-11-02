Ноябрьские перемены

Ряд законодательных изменений, затрагивающих бизнес, финансовую сферу и государственные платежи, вступает в силу в России в ноябре 2026 года. Нововведения предусматривают ускорение передачи информации о платежах в бюджет, упрощение оплаты государственных и муниципальных счетов, новые требования к производителям вискового дистиллята, расширение оснований для выдворения иностранных граждан и изменение порядка взаимодействия бюро кредитных историй с судебными приставами.

Государственные платежи станут быстрее

С 1 ноября меняется порядок передачи сведений о государственных и муниципальных платежах. Федеральное казначейство будет обязано направлять информацию об их уплате в государственную информационную систему не позднее чем через час после принятия распоряжения к исполнению.

Изменение направлено на ускорение обмена данными между участниками платежной инфраструктуры. Система используется для учета начислений и поступления средств в бюджет, а также позволяет государственным органам, банкам и другим организациям получать информацию об исполнении платежных обязательств.

Кроме того, упрощается порядок расширения перечня государственных и муниципальных платежей, которые можно оплачивать через специализированную систему без ручного ввода реквизитов. Это позволит включать в нее новые виды начислений. Информация об оплате будет фиксироваться в электронном виде.

Для граждан и бизнеса нововведение означает возможность оплачивать больше государственных и муниципальных счетов в цифровом формате. Для бюджетной системы оно позволит ускорить получение информации о поступлении средств и упростить учет платежей.

Для производителей вискового дистиллята установили требования к капиталу

С 1 ноября на производителей вискового дистиллята распространяются требования, установленные для производителей этилового спирта. В частности, речь идет о наличии оплаченного уставного капитала или уставного фонда в размере не менее 100 млн руб.

Так, для участников этого сегмента алкогольного рынка вводятся дополнительные финансовые требования. Новые условия распространяются на производителей вискового дистиллята и направлены на регулирование их деятельности по аналогии с производителями этилового спирта.

Изменится порядок подтверждения права на льготные авиабилеты

2 ноября завершается эксперимент по автоматизации управления льготными и субсидированными пассажирскими перевозками на воздушном транспорте.

Ожидается, что внедрение соответствующих цифровых механизмов позволит сократить сроки подтверждения права граждан на получение льгот при покупке авиабилетов. В перспективе также предполагается создание специализированной цифровой платформы для управления такими перевозками.

Изменения затрагивают механизм предоставления государственной поддержки пассажирам, пользующимся льготными и субсидированными авиаперевозками. Автоматизация процесса должна упростить взаимодействие между гражданами, перевозчиками и государственными структурами.

Расширятся основания для депортации иностранных работников

С 3 ноября более чем вдвое расширяется перечень административных правонарушений, за которые иностранные граждане и лица без гражданства могут быть депортированы из России. Количество соответствующих статей Кодекса РФ об административных правонарушениях увеличится с 22 до 45.

В перечень включены, в частности, дискриминация, распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также нарушения общественного порядка.

Изменения затрагивают в том числе рынок труда и работодателей, привлекающих иностранных сотрудников. Расширение перечня правонарушений может повлиять на условия привлечения и дальнейшего использования иностранной рабочей силы. В случае депортации работника работодателям придется учитывать необходимость его замены и связанные с этим организационные вопросы.

Судебные приставы получат полномочия для проверки кредитных историй

С 26 ноября изменится порядок предоставления кредитных отчетов бюро кредитных историй (БКИ) Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Бюро будут обязаны по запросам ФССП направлять сведения, необходимые для проверки информации о нарушениях правил возврата просроченной задолженности. Обмен данными будет осуществляться через единую электронную систему.

Изменение расширяет возможности контроля за деятельностью участников рынка взыскания задолженности. Получение информации из бюро кредитных историй позволит судебным приставам проверять сведения о соблюдении требований законодательства при работе с просроченными долгами.

В целом, ноябрьские изменения показывают, что регулирование постепенно смещается от установления отдельных требований к более тесному взаимодействию государственных информационных систем и ведомств. Для бизнеса это означает, что при оценке правовых рисков все большее значение приобретает не только соблюдение конкретных норм, но и корректность сведений, которые компания передает государству, а также своевременное обновление внутренних процедур, особенно важно это для организаций, работающих в регулируемых отраслях, где ошибки в документах и несоблюдение формальных требований могут повлечь дополнительные проверки или ограничения деятельности.

Для предпринимателей эффект от нововведений будет неоднородным. Часть изменений может упростить отдельные административные операции и сделать работу с обязательными платежами более удобной. Другие, напротив, предполагают более строгий контроль за соблюдением установленных правил и расширяют возможности государственных органов получать необходимые сведения. Поэтому компаниям стоит оценивать не только непосредственные затраты на исполнение новых требований, но и возможные изменения в документообороте, взаимодействии с контрагентами и работе профильных подразделений.

Для граждан основное значение имеет постепенное развитие цифровых механизмов взаимодействия с государством. Чем быстрее и точнее между ведомствами передаются сведения, тем меньше зависимость отдельных процедур от ручной обработки документов и самостоятельного подтверждения уже совершенных действий. Однако цифровизация сама по себе не отменяет необходимости проверять начисления, сохранять подтверждения оплаты и следить за сроками исполнения обязательств. Технологическое обновление административных процессов не освобождает от ответственности за их соблюдение.