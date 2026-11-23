УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. В Екатеринбурге не потребуется отключения горячей воды с 23 по 27 ноября в связи с завершением ремонта водовода СУГРЭС. Это следует из сообщения пресс-службы МУП «Водоканал».

«Запланированного на 23 ноября отключения водовода не будет. Подача исходной воды на СУГРЭС продолжается в штатном режиме», — говорится в заявлении предприятия.

На прошлой неделе сообщалось, что с 23 по 27 ноября до 14:00 в городе временно отключат горячее водоснабжение. Как сообщили в ЕТК, предполагалось, что ограничения затронут дома на Уралмаше, Эльмаше, Пионерском и в центре города. Причина — масштабный ремонт трубопровода водоканала и снижение подачи ресурса на Среднеуральскую ГРЭС.