УрБК, Москва, 20.11.2026. Правительство РФ утвердило правила маркировки мобильными операторами звонков с заграничных номеров. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Так, в 1 марта 2027 года при звонке из-за рубежа на экране смартфона будет высвечиваться надпись «Иностранный вызов». При наличии технической возможности также будет указана и страна вызывающего номера (при этом вся информация не превысит 32 символа). Услуга для абонентов — бесплатная.

«Если вызов поступит на стационарный телефон, абоненту сообщат об иностранном вызове голосовым уведомлением, при наличии технической возможности», — добавили в Минцифры.

Норма о маркировке иностранных вызовов вошла во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Второй пакет «Антифрод 2.0», содержащий около 20 инициатив, принят в июне этого года. Первый законодательный пакет из примерно 30 мер «Антифрод 1.0» принят в 2025 году.

В настоящее время на уровне заинтересованных ведомств обсуждается «Антифрод 3.0», который 30 сентября Минцифры представило для общественного обсуждения.